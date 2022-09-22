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    «Жёлтый» уровень террористической опасности продлён в Курской области

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    Курская область вслед за Белгородской предупреждает о том, что террористическая опасность в регионе сохраняется.

    Губернатор области Роман Старовойт 22 сентября объявил в своём телеграм-канале, что действие «жёлтого» уровня террористической опасности продлевается на 15 суток, до 7 октября.

    «Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — подчеркнул чиновник.

    В Белгородской области «жёлтый» уровень террористической опасности будет действовать также до 7 октября.

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