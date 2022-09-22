«Жёлтый» уровень террористической опасности продлён в Курской области

Курская область вслед за Белгородской предупреждает о том, что террористическая опасность в регионе сохраняется.
Губернатор области Роман Старовойт 22 сентября объявил в своём телеграм-канале, что действие «жёлтого» уровня террористической опасности продлевается на 15 суток, до 7 октября.
«Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — подчеркнул чиновник.
В Белгородской области «жёлтый» уровень террористической опасности будет действовать также до 7 октября.