ВЦИОМ опросил находящихся в России жителей ДНР и ЛНР

Всероссийский центр изучения общественного мнения расспросил жителей ДНР и ЛНР, находящихся сейчас в России, собираются ли они принять участие в референдуме по вопросу территориальной принадлежности республик. Опрос проведён по заказу Экспертного института социальных исследований.
Как сообщает ВЦИОМ 22 сентября, 84% респондентов готовы принять участие в голосовании, если оно состоится в ближайшее воскресенье. 10% — скорее не готовы. 6% пока не определились или затруднились с ответом.
95% из тех, кто готов голосовать, заявили, что выступают за включение территорий ДНР и ЛНР в состав России после завершения военной спецоперации. 3% хотят, чтобы республики стали самостоятельными государствами. 2% не смогли ответить.
Власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей назначили референдумы о присоединении к России на период с 23 по 27 сентября. В Петербурге откроют пять участков для голосования. Как может происходить вхождение новых территорий в состав РФ, читайте на «Фонтанке».