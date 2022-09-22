ВЦИОМ опросил находящихся в России жителей ДНР и ЛНР

Всероссийский центр изучения общественного мнения расспросил жителей ДНР и ЛНР, находящихся сейчас в России, собираются ли они принять участие в референдуме по вопросу территориальной принадлежности республик. Опрос проведён по заказу Экспертного института социальных исследований.



Как сообщает ВЦИОМ 22 сентября, 84% респондентов готовы принять участие в голосовании, если оно состоится в ближайшее воскресенье. 10% — скорее не готовы. 6% пока не определились или затруднились с ответом.

