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    Неуправляемое такси влетает в кадр боком и в искрах делает кувырок, отправляя «снаряд» в фургон. ДТП на Приморском попало на видео

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    Ночное ДТП у въезда на Ушаковскую развязку зафиксировала камера видеонаблюдения. Запись появилась в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    «Фольксваген» попадает в кадр, когда управление уже явно потеряно. Машину боком несёт на разделительное ограждение, от удара она подлетает, высекая искры, переворачивается и снова встаёт на колёса. Фрагменты ограждения, как снаряды, летят в стоящий у набережной фургон дорожников.

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    ДТП случилось, как сообщал «Дорожный инспектор», 22 сентября около 3 часов на Приморском проспекте, 15. Водитель такси получил тяжёлые травмы. Отдельно отмечалось, что у него нет и никогда не было прав.

    Разбитая машина до утра стояла посреди дороги. Из-за неё собралась крупная пробка.

    Кадр из видео <a href="https://vk.com/dorinspb" class="io-leave-page _" target="_blank">«Дорожного инспектора»</a>
    Кадр из видео «Дорожного инспектора»

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