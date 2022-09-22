Неуправляемое такси влетает в кадр боком и в искрах делает кувырок, отправляя «снаряд» в фургон. ДТП на Приморском попало на видео

Ночное ДТП у въезда на Ушаковскую развязку зафиксировала камера видеонаблюдения. Запись появилась в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
«Фольксваген» попадает в кадр, когда управление уже явно потеряно. Машину боком несёт на разделительное ограждение, от удара она подлетает, высекая искры, переворачивается и снова встаёт на колёса. Фрагменты ограждения, как снаряды, летят в стоящий у набережной фургон дорожников.
ДТП случилось, как сообщал «Дорожный инспектор», 22 сентября около 3 часов на Приморском проспекте, 15. Водитель такси получил тяжёлые травмы. Отдельно отмечалось, что у него нет и никогда не было прав.
Разбитая машина до утра стояла посреди дороги. Из-за неё собралась крупная пробка.