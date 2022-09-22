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    Он по-прежнему считает, что сейчас лето и всё хорошо. В центре Петербурга увидели необычного летуна

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    7 комментариев

    Природе нет дела до новостной повестки. Редкая бабочка в Петербурге надеется продлить лето.

    Существо, похожее на колибри, читательница «Фонтанки» заметила 21 сентября в центре города. «Птичка» зависает в воздухе около цветов и собирает нектар.

    читательница «Фонтанки» Ольга

    В Петербурге таких видят хоть и редко, но регулярно, «Фонтанка» не раз показывала и рассказывала о них. Это бабочки бражники, некоторые их виды занесены в Красную книгу. Они у нас не водятся, но могут залетать случайно во время своих длинных перелётов (они даже путешествуют между континентами): наш регион находится на северной границе их ареала обитания.

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