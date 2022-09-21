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    Библиограф Никита Елисеев и Российская национальная библиотека заключили мировое соглашение

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    Куйбышевский районный суд 21 сентября прекратил производство по делу по иску библиографа и переводчика Никиты Елисеева к Российской национальной библиотеке. Стороны заключили мировое соглашение.

    Условия соглашения остаются тайными, однако, как стало известно «Фонтанке», библиограф получит компенсацию, а в его трудовой книжке будет написано, что он ушел по собственному желанию.

    Мировое соглашение было предложено Елисееву перед перерывом, после того, как были заслушаны свидетели ответчика и перед тем, как должны были выступить свидетели истца.

    «Я не боец, я устал от этого, — прокомментировал свое решение библиограф. — Мне предстояло еще как бы ни было решение первой инстанции, еще суд второй и третьей. Я подумал, что если мировое соглашение — мировое соглашение. Я понимал, что в библиотеку я больше не вернусь, я уже старый, и я понимал отношение администрации к себе, и я понимал, что если я вернусь в библиотеку, они найдут случай, чтобы еще к чему-то прицепиться, мне это было не нужно».

    Напомним, в мае 2022 года свыше 80 представителей культурного сообщества — писателей, филологов, журналистов, искусствоведов, музейных работников — подписали открытое письмо в защиту ведущего библиографа РНБ Никиты Елисеева, уволенного из библиотеки в результате конфликта с ее руководством. Он оспорил свое увольнение в суде.

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