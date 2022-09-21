Библиограф Никита Елисеев и Российская национальная библиотека заключили мировое соглашение

Мировое соглашение было предложено Елисееву перед перерывом, после того, как были заслушаны свидетели ответчика и перед тем, как должны были выступить свидетели истца.

Условия соглашения остаются тайными, однако, как стало известно «Фонтанке», библиограф получит компенсацию, а в его трудовой книжке будет написано, что он ушел по собственному желанию.

«Я не боец, я устал от этого, — прокомментировал свое решение библиограф. — Мне предстояло еще как бы ни было решение первой инстанции, еще суд второй и третьей. Я подумал, что если мировое соглашение — мировое соглашение. Я понимал, что в библиотеку я больше не вернусь, я уже старый, и я понимал отношение администрации к себе, и я понимал, что если я вернусь в библиотеку, они найдут случай, чтобы еще к чему-то прицепиться, мне это было не нужно».



Напомним, в мае 2022 года свыше 80 представителей культурного сообщества — писателей, филологов, журналистов, искусствоведов, музейных работников — подписали открытое письмо в защиту ведущего библиографа РНБ Никиты Елисеева, уволенного из библиотеки в результате конфликта с ее руководством. Он оспорил свое увольнение в суде.

