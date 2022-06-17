Библиограф РНБ Никита Елисеев готовится оспорить свое увольнение в суде

Бывший библиограф Российской национальной библиотеки Никита Елисеев, уволенный в мае, готовится оспорить это решение. Предварительное судебное заседание по иску назначено на 27 июня. Это следует из картотеки судов. Он намерен добиваться восстановления на работе.



Библиограф, за которого вступились свыше 80 представителей культурного сообщества, был уволен из РНБ 13 мая с записью в трудовой о том, что «договор расторгнут в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание».

