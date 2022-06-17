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    Библиограф РНБ Никита Елисеев готовится оспорить свое увольнение в суде

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    1 комментарий

    Бывший библиограф Российской национальной библиотеки Никита Елисеев, уволенный в мае, готовится оспорить это решение. Предварительное судебное заседание по иску назначено на 27 июня. Это следует из картотеки судов. Он намерен добиваться восстановления на работе.

    Библиограф, за которого вступились свыше 80 представителей культурного сообщества, был уволен из РНБ 13 мая с записью в трудовой о том, что «договор расторгнут в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание».

    Конфликт между руководством библиотеки и ведущим библиографом произошел в апреле в новом здании библиотеки на Московском. Ведущий библиограф, возмущенный проведением концерта прямо возле читальных залов (а не в предназначенном для этого концертном зале), что мешало читателям библиотеки, направился с жалобой к директору учреждения Владимиру Гронскому во время этого официального мероприятия. Но был остановлен охраной.

    После этого последовало заседание комиссии по этике, которая заключила, что Елисеев нарушил ряд пунктов Кодекса профессиональной этики работников ФГБУ «Российская национальная библиотека» и «грубое нарушение» кодекса этики Елисеевым «наносит имиджевый ущерб» РНБ.

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    Комментарии (1)

    art1354
    Саму библиотеку уже давно пора разогнать! До сих пор совдепия в головах у сотрудников. А ведь уже 21 век и все книги должны быть доступны в оригинале для любого желающего.
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