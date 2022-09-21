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    Магия цифр. ФРС США снова повысила базисную ставку на один и тот же процент

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    Базовая процентная ставка в США повышена на 75 пунктов. Это происходит в третий раз за несколько месяцев. О новом повышении ставки сообщает на официальном сайте Федеральной резервной системы США.

    В результате базовая ставка составит теперь от 3 до 3,25% годовых.

    В предыдущий раз Федеральная резервная система США повышала ставку в конце июля. Тогда она составляла 2,25–2,5 процента годовых. Тогда регулятор заявлял о твердом намерении справиться с инфляцией, а в качестве целевого показателя назывались 2 процента.

    Первое, рекордное на тот момент, повышение было в середине июня.

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