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    Потеряли контроль и доверие. ФРС США сделала то, чего не происходило 28 лет

    8442
    10 комментариев

    Впервые с 1994 года ФРС США приняла решение резко повысить базовую ставку сразу на 75 базисных пунктов. Таким образом, вместо полутора процентов она составит 1,75%.

    Решение не спонтанное и связано с высокой инфляцией в стране. В дальнейшем ожидается повышение. Предполагается, что к концу 2022 года ставка составит 3,4% и 3,8 процента — еще через год.

    При этом пока даже прогнозируемая инфляция продолжает повышаться. Предполагается, что в 2022 году рост цен составит 5,2% (ранее называлась цифра в 4,3 процента). С начала года — это третье повышение базовой ставки ФРС. В общей сложности рост составил 150 базисных пунктов.

    Добавим, что РБК, со ссылкой на местные СМИ, отмечает: ранее инвесторы выражали возмущение действиями ФРС. Именно регулятор, по их мнению, позволил ситуации выйти из-под контроля, таким образом потеряв доверие. В качестве возможного выхода из сложившейся ситуации и называлось столь резкое повышение ставки.

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    Комментарии (10)

    sektor7
    Хорошие новости.
    Америка нищает.
    265869937
    «Потеряли контроль и доверие…» Хорошо что в России все под контролем, а доверие так оно вообще уже выше 100%. Стабильность у нас и рост
    Безработный из Твери
    Инфляция, конечное, катастрофическая. Не то, что официальные рф 20% при ощущении 50%.
    Предлагаю, Нью-Йорк объявить побратимом и помогать, чем можем
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