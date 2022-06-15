Потеряли контроль и доверие. ФРС США сделала то, чего не происходило 28 лет

Впервые с 1994 года ФРС США приняла решение резко повысить базовую ставку сразу на 75 базисных пунктов. Таким образом, вместо полутора процентов она составит 1,75%.

Решение не спонтанное и связано с высокой инфляцией в стране. В дальнейшем ожидается повышение. Предполагается, что к концу 2022 года ставка составит 3,4% и 3,8 процента — еще через год.



При этом пока даже прогнозируемая инфляция продолжает повышаться. Предполагается, что в 2022 году рост цен составит 5,2% (ранее называлась цифра в 4,3 процента). С начала года — это третье повышение базовой ставки ФРС. В общей сложности рост составил 150 базисных пунктов.