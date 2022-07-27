Система идет на рекорд. ФРС США снова повысила ставку

В попытке обуздать инфляцию ФРС США снова пошла на повышение базовой ставки. На сей раз повышение составило 0,75 процентных пункта. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.



Таким образом, базовая процентная ставка составит от 2,25 до 2,5 процента годовых. При этом ФРС заявляет, что твердо намерена справиться с быстро растущей инфляцией. Целевой показатель — 2 процента.



«В оценках комитета будет учитываться широкий спектр информации, в том числе показатели общественного здравоохранения, состояния рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также финансовые и международные события», — говорится в заявлении.

