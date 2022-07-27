Система идет на рекорд. ФРС США снова повысила ставку

В попытке обуздать инфляцию ФРС США снова пошла на повышение базовой ставки. На сей раз повышение составило 0,75 процентных пункта. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Таким образом, базовая процентная ставка составит от 2,25 до 2,5 процента годовых. При этом ФРС заявляет, что твердо намерена справиться с быстро растущей инфляцией. Целевой показатель — 2 процента.
«В оценках комитета будет учитываться широкий спектр информации, в том числе показатели общественного здравоохранения, состояния рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также финансовые и международные события», — говорится в заявлении.
С момента последнего повышения базовой ставки ФРС США прошло чуть больше месяца. В середине июня комитет пошел на рекорд и повысил ставку аж на 75 базисных пункта. Такое произошло впервые с 1994 года. Сделано это было на фоне резкой критики: ожидаемая инфляция по итогам 2022 года будет как минимум в 2 раза выше целевого показателя.