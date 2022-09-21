Беглов поручил запастись бюджетными деньгами из-за частичной мобилизации

В Петербурге начали выполнять задачи по частичной мобилизации, губернатор Александр Беглов провел совещание по этой теме с главами районов и военным комиссаром города, сообщила 21 сентября пресс-служба Смольного.
В пресс-службе заверили, что органы исполнительной власти будут содействовать проведению мобилизационных мероприятий. Местные администрации окажут поддержку военкоматам в раздаче повесток и поиске уклонистов.
«План призыва следует выполнять, строго соблюдая требования законов, регламентирующих призыв, и не нарушая прав граждан, призываемых на военную службу», — сказал Беглов.
Он также подчеркнул важность сохранения за мобилизованными их рабочих мест и поддержки их семей, в том числе это касается внеочередного приема детей военнослужащих в образовательные учреждения.
«Для реализации дополнительных мер социального обеспечения в новых условиях частичной мобилизации губернатор поручил создать в бюджете города запас денежных средств», — добавили в Смольном.
Указ о проведении в России частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, хотят призвать около 300 тысяч человек из запаса. «Именно из запаса. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто: а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть ту специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных силах; в) имеют боевой опыт», — говорил он.