Беглов поручил запастись бюджетными деньгами из-за частичной мобилизации

В Петербурге начали выполнять задачи по частичной мобилизации, губернатор Александр Беглов провел совещание по этой теме с главами районов и военным комиссаром города, сообщила 21 сентября пресс-служба Смольного.



В пресс-службе заверили, что органы исполнительной власти будут содействовать проведению мобилизационных мероприятий. Местные администрации окажут поддержку военкоматам в раздаче повесток и поиске уклонистов.



«План призыва следует выполнять, строго соблюдая требования законов, регламентирующих призыв, и не нарушая прав граждан, призываемых на военную службу», — сказал Беглов.

