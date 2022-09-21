СМИ: проба «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой оказалась положительной

Проба «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой оказалась положительной — рассказывает 21 сентября Championat.ru со ссылкой на американского журналиста Дэвида Лиса, опубликовавшего соответствующую информацию в соцсетях.
По словам журналиста, он получил сведения от источника в «Самбо-70». Однако руководитель центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в беседе с РИА Новости заявил, что эта информация недостоверна и может оказаться провокацией.
Параллельно спортивный агент Андрей Митьков сообщил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) нашло доказательства нарушения Валиевой антидопинговых правил.
О положительном тесте 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, взятом в декабре 2021 года, стало известно 8 февраля. Лаборатория Стокгольма сообщила об обнаружении в пробе запрещенного препарата триметазидина, попадающего под классификацию S4 списка WADA (гормоны и модуляторы метаболизма). Он используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Позднее родственники фигуристки рассказали, что препарат принимает дедушка фигуристки, перенесший операцию на сердце.