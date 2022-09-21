Московский девелопер «А101» вложит 290 млрд рублей в застройку 950 гектаров в пригородной зоне Ленобласти

Московский девелопер «А101» объявил о выходе на рынок недвижимости Петербурга и Ленобласти. Освоение региона застройщик начнет с трех крупных проектов комплексного освоения на территории Ленобласти — во Всеволожске, Лаголово в Ломоносовском районе и Корпикюля в Гатчинском районе.

На московском рынке компания специализируется на работе с крупными территориями с акцентом на создание рабочих мест и социальной инфраструктуры. Целевая задача компании — выстроить в новом регионе бизнес, аналогичный московскому. В планах «А101» выйти на ввод 200 тыс. кв. м жилья в год.



Как рассказал директор по региональному развитию ГК «А101» Вячеслав Семененко, проект во Всеволожске компания реализует совместно с другим застройщиком, компанией «Самолет». На участке площадью 12,9 га построят 119,5 тыс. кв. м жилья на 3 тыс. человек и создадут около 400 рабочих мест, а также построят школу и два садика.

Более крупный проект, в Лаголово, развернется на участке в 124 га. Здесь будет восемь детсадов и три школы, поликлиника и 9 450 рабочих мест. Выйти на стройку здесь планируют в течение следующего месяца. Суммарно здесь построят 912 тыс. кв. м жилья.



Третий проект, в Корпикюля в Гатчинском районе, реализуют на участке в 811 га, 234 из которых займет жилая застройка на 29 тысяч жителей, 121 га — коттеджная. Также 46 га отойдут под социальные функции и 84 га — под общественные, в том числе авиапарк с производственными мощностями. Технологический авиапарк должен стать социальным якорем территории — по сути это авиакластер с производством самолетов, возможностью промышленного туризма на площадки, летной школой и школой авиаконструкторов в партнерстве с вузами. Работа на территории начнется как раз с него, сроки — в интервале следующего года. Сейчас идет первый этап разработки градостроительной документации, частный партнер по авиапарку, имя которого не разглашают, разрабатывает инженерные компетенции, ведется НИОКР, тестируются модели.



Как рассказала коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Алиса Шишнина, продажи в проекте во Всеволожске откроют в начале октября, а ввести его планируют через два года, в октябре 2024 года. В Лаголово продажи откроются к ноябрю.



Генеральный директор ГК «А101» Игнатий Данилиди рассказал также об особом подходе к социальной инфраструктуре. Школы на территории всех трех проектов — это технологически продуманные пространства с современным лабораторным оборудованием и возможностями для практики, заточенные под мультиформатное обучение.



— Для наших соцобъектов мы сформировали свой стандарт образовательной среды, — пояснил он, — яркий пример — школа Летово в Новой Москве. У нас есть своё образовательное бюро, которое занимается педагогическим дизайном, допобразованием детей и подготовкой педагогов для наших новых школ.

Одна из школ в Лаголово будет на 975 мест. Сейчас застройщик ведет переговоры с местными властями, чтобы на время строительства увеличить мощность существующей в поселке школы, модернизировав ее.

— То же и с действующей поликлиникой, — добавил Вячеслав Семененко, — где мы создадим частный медицинский модуль, работающий по программе ОМС. К тому времени, когда в проект заедут наши новоселы, обе школы — наша и местная — должны быть синхронизированы, возможно, одна из них станет филиалом другой.

