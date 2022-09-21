Всем пассажирам поезда Мурманск — Петербург, сошедшего с рельсов, обещают вернуть деньги

Все пассажиры поезда Мурманск — Санкт-Петербург, вагоны которого сошли с рельсов под Оленегорском, отправлены до мест назначения, им бесплатно выдали чай и снеки, сообщает РЖД.



Кроме того, всем пассажирам обещают вернуть полную стоимость проезда и начислить баллы по программе лояльности «РЖД Бонус».



«Пассажиры, ожидающие посадки на станциях, проинформированы о ситуации посредством смс-сообщений, а также через объявления на вокзалах и станциях. Переоформление проездных документов производится в кассах без удержания сборов и плат», — отмечается в сообщении.

