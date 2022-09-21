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    Всем пассажирам поезда Мурманск — Петербург, сошедшего с рельсов, обещают вернуть деньги

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    Все пассажиры поезда Мурманск — Санкт-Петербург, вагоны которого сошли с рельсов под Оленегорском, отправлены до мест назначения, им бесплатно выдали чай и снеки, сообщает РЖД.

    Кроме того, всем пассажирам обещают вернуть полную стоимость проезда и начислить баллы по программе лояльности «РЖД Бонус».

    «Пассажиры, ожидающие посадки на станциях, проинформированы о ситуации посредством смс-сообщений, а также через объявления на вокзалах и станциях. Переоформление проездных документов производится в кассах без удержания сборов и плат», — отмечается в сообщении.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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    Пять вагонов поезда № 21, следовавшего из Мурманска в Санкт-Петербург, сошли с рельсов около 13 часов на перегоне Куна — Ягельный Бор в Мурманской области, но не опрокинулись. Люди не пострадали. На месте работают 59 человек и 14 единиц техники, в том числе два восстановительных поезда.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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