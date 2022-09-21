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    Прокуратура показывает, как выглядят вагоны поезда Мурманск — Петербург, сошедшие с рельсов

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    Северо-Западная транспортная прокуратура опубликовала фотографии вагонов поезда Мурманск — Санкт-Петербург, сошедших с рельсов 21 сентября под Оленегорском. Видно, что вагоны стоят на колёсах, они отсоединены от поезда.

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    По данным ГУ МЧС по Мурманской области, по состоянию на 14:50, на месте работают 59 человек и 14 единиц техники, в том числе два восстановительных поезда — из Мурманска и Кандалакши.

    Напомним, пять вагонов поезда № 21, следовавшего из Мурманска в Санкт-Петербург, сошли с рельсов около 13 часов на перегоне Куна — Ягельный Бор. Никто не пострадал. Пассажиров пересадили в другие вагоны на свободные места.

    На онлайн-табло на сайте Ладожского вокзала время прибытия двухэтажного состава Мурманск — Санкт-Петербург не изменилось — завтра в 10:09.

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