Поезд, идущий в Петербург, сошёл с рельсов в Мурманской области

В Мурманской области, под Оленегорском, 21 сентября сошёл с рельсов пассажирский поезд, следующий в Санкт-Петербург.
Как сообщили «Фонтанке» в ОЖД, инцидент произошёл на перегоне Куна — Ягельный Бор. Предварительно зафиксирован сход пяти вагонов поезда № 21 сообщением Мурманск — Санкт-Петербург, все вагоны остаются на колёсах. Никто не пострадал. Пассажиров переместили в другие вагоны.
«К месту схода направлены восстановительные поезда со станций Мурманск и Кандалакша. Железнодорожники делают все возможное для ликвидации последствий схода и возобновления движения на этом участке», — отмечается в сообщении.
По факту ЧП Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку.
Этот поезд отправляется из Мурманска в 10:12 и прибывает на Ладожский вокзал в 10:09 следующего дня, проводя в пути 23 часа 57 минут.