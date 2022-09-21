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    Поезд, идущий в Петербург, сошёл с рельсов в Мурманской области

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    В Мурманской области, под Оленегорском, 21 сентября сошёл с рельсов пассажирский поезд, следующий в Санкт-Петербург.

    Как сообщили «Фонтанке» в ОЖД, инцидент произошёл на перегоне Куна — Ягельный Бор. Предварительно зафиксирован сход пяти вагонов поезда № 21 сообщением Мурманск — Санкт-Петербург, все вагоны остаются на колёсах. Никто не пострадал. Пассажиров переместили в другие вагоны.

    «К месту схода направлены восстановительные поезда со станций Мурманск и Кандалакша. Железнодорожники делают все возможное для ликвидации последствий схода и возобновления движения на этом участке», — отмечается в сообщении.

    По факту ЧП Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку.

    Этот поезд отправляется из Мурманска в 10:12 и прибывает на Ладожский вокзал в 10:09 следующего дня, проводя в пути 23 часа 57 минут.

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