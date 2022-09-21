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    Глава ГИБДД РФ рассказал, когда заработают электронные водительские права

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    Предъявлять водительские права в электронном виде при помощи приложения «Госуслуги авто» можно будет уже этой осенью. Пока это будет работать в тестовом режиме. Об этом на международном форуме Kazan Digital Week 21 сентября рассказал начальник ГИБДД России Михаил Черников.

    «Уже с 1 октября текущего года планируем запуск электронного сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении "Госуслуги Авто"», — цитирует Черникова РИА Новости. Пользоваться электронными правами пока можно будет в экспериментальном режиме, добавил глава Госавтоинспекции. По его словам, сейчас готовят поправки в ПДД, которые полностью узаконят электронный документ. Работают также над тем, чтобы сервис был доступен по всей стране и работал как в режиме онлайн, так и без интернета.

    Ранее в Минцифры РФ сообщали, что сервис для предъявления электронных прав планируется запустить до конца года. Отмечалось, что в его основу ляжет функционал уже работающего сервиса для предъявления электронного СТС. Приложение будет загружать данные о документе из витрины данных ГИБДД и выдавать в виде QR-кода, который можно будет показать инспектору прямо с экрана.

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