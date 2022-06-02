Сервис для предъявления водительских прав в виде QR-кода планируют разработать к концу года

Министерство цифрового развития РФ и МВД России согласовали план запуска сервиса, который позволит предъявлять водительское удостоверение в электронном виде в приложении «Госуслуги Авто». Об этом 2 июня сообщает пресс-служба Минцифры.

Согласно плану ведомств, сервис должны будут разработать до конца 2022 года. Сейчас Минцифры вместе с МВД активно его проектируют, говорится в сообщении пресс-службы.



С помощью приложения «Госуслуги Авто» уже можно предъявить сотруднику ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства в виде QR-кода. Похожий функционал ляжет и в основу сервиса для предъявления электронных водительских прав. Информация об удостоверении будет загружаться в приложение из витрины данных ГИБДД и выдаваться в виде QR-кода. Его также можно будет сохранить в приложении и предъявлять без подключения к интернету.