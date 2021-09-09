В России стартует эксперимент с электронными СТС. Новое приложение для водителей уже запущено

Как сообщает 9 сентября пресс-служба ГИБДД РФ, МВД России и Минцифры начинают эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства. Мобильное приложение «Госуслуги.Авто», разработанное Минцифры и уже доступное для скачивания в магазинах, будет хранить СТС в электронном виде. Водитель сможет по требованию полицейских предъявить для проверки QR-код прямо с экрана приложения, а инспекторы считают его при помощи мобильных устройств с сертифицированным программным обеспечением.

С помощью нового приложения для водителей, запущенного Минцифры РФ, можно будет предъявлять инспекторам электронную копию свидетельства о регистрации транспортного средства, а к концу года в нем позволят обжаловать штрафы ГИБДД. Правда, бумажный оригинал СТС возить с собой все равно придется.

Однако обязанность иметь при себе бумажный оригинал документа эксперимент с водителей не снимает. Эта норма закреплена в пункте 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, и каких-либо изменений в правовом поле на период тестирования технологии не планируется. Полицейские после предъявления электронных копий документов вправе требовать для проверки оригиналы.

Приложение будет работать в пилотном режиме до конца 2021 года. Если эксперимент сочтут удачным, могут рассмотреть возможность такого подхода и для других видов используемых водителями документов.

В то же время функционал приложения «Госуслуги.Авто» планируется расширить уже в ближайшее время. До конца года появится возможность обжаловать штрафы за нарушение ПДД сразу из приложения, добавится функция оформления европротокола с двух мобильных устройств участников ДТП без вызова ГИБДД и другие, рассказали в пресс-службе Минцифры России. В будущем туда планируют добавить все сервисы, которыми ежедневно пользуются водители транспортных средств.