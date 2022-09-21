В РЖД рассказали, как будут продавать билеты мужчинам в связи с частичной мобилизацией

«Российские железные дороги» официально опровергли слухи о дополнительных справках, которые якобы нужно предъявлять мужчинам призывного возраста при покупке билетов. Об этом 21 сентября сообщает РИА Новости. В компании заявили, что подобных ограничений не вводили.



Ранее в Госдуме рассказали, будут ли выпускать резервистов за границу. Подлежащие частичной мобилизации могут перемещаться по стране, но депутаты не рекомендуют этого делать.

