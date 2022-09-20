    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 13

    2 м/с, с-з

    756мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.17eur60.04
    ТЕМА ДНЯ

    Новые правила мобилизации

    Закон о мобилизацииДемарш ПугачевойМиллиарды на самокатахОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Индекс Мосбиржи потерял более 10% на фоне сообщений о референдумах в ЛДНР

    2262
    11 комментариев

    Российский фондовый рынок падает на фоне объявления в ДНР и ЛНР дат референдумов о присоединении к РФ. Индекс Мосбиржи в моменте обвалился более чем на 10%, до 2170,2 пункта. После этого он немного отыграл падение.

    По данным на 15:19, индекс находился на отметке 2287,24, падение составило около 6%. Индекс РТС в то же время упал на 5,8%, до 1198,67 пункта.

    Из входящих в индекс Мосбиржи компаний хуже всего дела идут у Polymetal, акции которой подешевели на 15,35%. Ценные бумаги Globaltrans упали на 15%, бывшего совладельца Тинькофф-банка TCS Group — на 14,8%, «Газпрома» — почти на 13%. Также в «лидеры» падения попали VK, акции которого потеряли 12,7% стоимости, и «Лукойл» (-12,2%). Акции Сбера подешевели на 8,4%.

    20 сентября Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла поправки в Уголовный кодекс, которые усилят ответственность за отдельные преступления против военной службы в период мобилизации и военного положения.

    Народный совет Луганской народной республики назначил проведение референдума по вопросу вступления в состав России на период с 23 по 27 сентября. Вслед за ним аналогичное решение принял народный совет ДНР. На те же даты голосование назначили в Херсонской области.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close