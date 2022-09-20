Индекс Мосбиржи потерял более 10% на фоне сообщений о референдумах в ЛДНР

Российский фондовый рынок падает на фоне объявления в ДНР и ЛНР дат референдумов о присоединении к РФ. Индекс Мосбиржи в моменте обвалился более чем на 10%, до 2170,2 пункта. После этого он немного отыграл падение.



По данным на 15:19, индекс находился на отметке 2287,24, падение составило около 6%. Индекс РТС в то же время упал на 5,8%, до 1198,67 пункта.



Из входящих в индекс Мосбиржи компаний хуже всего дела идут у Polymetal, акции которой подешевели на 15,35%. Ценные бумаги Globaltrans упали на 15%, бывшего совладельца Тинькофф-банка TCS Group — на 14,8%, «Газпрома» — почти на 13%. Также в «лидеры» падения попали VK, акции которого потеряли 12,7% стоимости, и «Лукойл» (-12,2%). Акции Сбера подешевели на 8,4%.

