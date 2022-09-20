В ЛНР приняли закон о проведении референдума

Депутаты Народного совета ЛНР приняли закон о проведении в республике референдума о вхождении в состав РФ. Об этом 20 сентября сообщил в своем телеграм-канале первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Как утверждает депутат, парламент принял закон «единогласно».



Глава ЛНР Леонид Пасечник уже подписал закон о референдуме.

Ранее провести референдумы о вхождении в состав России попросили общественники ДНР и ЛНР: 19 сентября они обратились с этим вопросом к главам своих республик и парламентам. Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил в эфире телеканала «Россия 24», что к проведению референдумов «всё готово».

