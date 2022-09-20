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    В ЛНР приняли закон о проведении референдума

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    Депутаты Народного совета ЛНР приняли закон о проведении в республике референдума о вхождении в состав РФ. Об этом 20 сентября сообщил в своем телеграм-канале первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Как утверждает депутат, парламент принял закон «единогласно».

    Глава ЛНР Леонид Пасечник уже подписал закон о референдуме.

    Ранее провести референдумы о вхождении в состав России попросили общественники ДНР и ЛНР: 19 сентября они обратились с этим вопросом к главам своих республик и парламентам. Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил в эфире телеканала «Россия 24», что к проведению референдумов «всё готово».

    Кроме того, вопрос о проведении референдума о присоединении к России обсуждают на «общенародном съезде граждан» в Запорожской области. Администрация соседней Херсонской области решение проводить референдум уже приняла.

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