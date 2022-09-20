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    Из-за пожара в Шушарах сменили маршруты автобусам

    1936
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    В Пушкинском районе Петербурга все еще транспортный коллапс после утреннего пожара на складе. Трем автобусным маршрутам пришлось на время поменять трассы следования.

    Автобусы № 190, 281 и 385 временно следуют по измененным трассам в связи с пожаром на складах в поселке Шушары, сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок». По данным «Яндекс.Пробок», на въезде в Шушары по-прежнему сильно затруднено движение, и плотные заторы со стороны Петербурга на Витебском проспекте и съезде с КАД. Также стоят Пушкинская и Школьная улицы.

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    В седьмом часу утра 20 сентября в поселке загорелся склад холодильного оборудования. Огонь распространился на тысячу квадратных метров. Локализовали пожар в половине одиннадцатого утра. Во время тушения были перекрыты некоторые улицы, а въезд в Шушары и выезд оказался практически парализован.

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