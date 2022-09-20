В Шушарах снова транспортный коллапс. Пожар перекрыл единственный въезд

Крупный пожар на складе холодильного оборудования в Пушкинском районе Петербурга утром 20 сентября спровоцировал транспортный коллапс в Шушарах. Плотная пробка на въезд тянется уже от КАД.

Пожар на складе в Шушарах начался еще в седьмом часу утра, а локализировали его только в половине одиннадцатого. Из-за ЧП оказался перекрыт единственный въезд и выезд из Шушар, жалуется читательница «Фонтанки» Галина. Участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Саша отметил, что во время тушения пожарные перекрыли некоторые дороги, а Пушкинскую улицу, по данным пользователей «Яндекс.Пробок», заблокировали фуры.