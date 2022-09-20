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    В Шушарах снова транспортный коллапс. Пожар перекрыл единственный въезд

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    Крупный пожар на складе холодильного оборудования в Пушкинском районе Петербурга утром 20 сентября спровоцировал транспортный коллапс в Шушарах. Плотная пробка на въезд тянется уже от КАД.

    Пожар на складе в Шушарах начался еще в седьмом часу утра, а локализировали его только в половине одиннадцатого. Из-за ЧП оказался перекрыт единственный въезд и выезд из Шушар, жалуется читательница «Фонтанки» Галина. Участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Саша отметил, что во время тушения пожарные перекрыли некоторые дороги, а Пушкинскую улицу, по данным пользователей «Яндекс.Пробок», заблокировали фуры.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    В результате Пушкинская встала на въезд в поселок. Плотный затор собрался на Школьной улице. На въезд в Шушары стоят Витебский проспект и съезд с внешнего кольца КАД.

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