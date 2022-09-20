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    К ДТП под Петербургом, где погибли пенсионеры, привел выезд на «встречку»

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    За минувшие сутки на дорогах Петербурга и Ленинградской области пострадали 18 человек и погибли трое. Стали известны подробности одной из смертельных аварий.

    В Петербурге 19 сентября зафиксировали 328 дорожных аварий, но пострадавшие были только в 13 случаях, сообщает 20 сентября УГИБДД региона. В них пострадали 14 человек, в том числе трое детей. Смертельных ДТП в городе не было. В Ленобласти произошло всего 65 дорожных аварий, из которых лишь три были серьезными, но при этом в двух из них были жертвы. Травмы в ДТП за сутки получили четыре человека, трое погибли: на Киевском шоссе столкновение с фурой унесло жизнь инспектора ДПС, а на дороге к Зеркальному погибли двое пенсионеров.

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    Второе ДТП произошло около 11:20 на 7-м километре подъезда к детскому лагерю «Зеркальный». Как стало известно «Фонтанке», 69-летний петербуржец на личном Chevrolet Niva выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA Granta под управлением 68-летнего жителя Петербурга. В результате водителя «Нивы» с тяжелыми травмами доставили в больницу, а водитель «Лады» и его пассажирка, 64-летняя петербурженка, от полученных травм скончались на месте.

    Фото: Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО

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