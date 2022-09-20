К ДТП под Петербургом, где погибли пенсионеры, привел выезд на «встречку»

За минувшие сутки на дорогах Петербурга и Ленинградской области пострадали 18 человек и погибли трое. Стали известны подробности одной из смертельных аварий.



В Петербурге 19 сентября зафиксировали 328 дорожных аварий, но пострадавшие были только в 13 случаях, сообщает 20 сентября УГИБДД региона. В них пострадали 14 человек, в том числе трое детей. Смертельных ДТП в городе не было. В Ленобласти произошло всего 65 дорожных аварий, из которых лишь три были серьезными, но при этом в двух из них были жертвы. Травмы в ДТП за сутки получили четыре человека, трое погибли: на Киевском шоссе столкновение с фурой унесло жизнь инспектора ДПС, а на дороге к Зеркальному погибли двое пенсионеров.