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    Chevrolet Niva подбила «Ладу» под Петербургом. Погибли пенсионеры

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    Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии, которая произошла утром 19 сентября в Выборгском районе Ленинградской области. В столкновении двух машин погибли двое, еще одного увезли в больницу.

    В 11:20 на 8-м километре дороги от Приморского шоссе до детского лагеря «Зеркальный» Chevrolet Niva столкнулась с LADA Granta, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. За рулем «Нивы» был 69-летний водитель, «Ладой» управлял мужчина 68 лет.

    В результате ДТП водитель «Гранты» и его 64-летняя пассажирка скончались от полученных травм до приезда скорой помощи. Водителя «Шевроле» госпитализировали в тяжелом состоянии.

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