Chevrolet Niva подбила «Ладу» под Петербургом. Погибли пенсионеры

Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии, которая произошла утром 19 сентября в Выборгском районе Ленинградской области. В столкновении двух машин погибли двое, еще одного увезли в больницу.



В 11:20 на 8-м километре дороги от Приморского шоссе до детского лагеря «Зеркальный» Chevrolet Niva столкнулась с LADA Granta, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. За рулем «Нивы» был 69-летний водитель, «Ладой» управлял мужчина 68 лет.