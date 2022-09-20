«Покойся с миром». Протестующие ирландцы скинули в реку гроб в день похорон Елизаветы II

Жители Дублина, протестующие против монархии, скинули в реку муляж гроба с надписью: «Покойся с миром, Британская империя». Об этом 19 сентября сообщил телеканал ITV.
Акция прошла во время марша против монархии в день похорон королевы Великобритании Елизаветы II. В организации заявили, что произошедшее стало повторением перформанса экс-лидера социалистов Джеймса Конноли в Дублине в 1897 году во время визита королевы Виктории.
В понедельник, 19 сентября, гроб с телом Елизаветы II опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Она умерла на 97-м году жизни в начале сентября. Последние дни Елизавета II провела в шотландском замке Балморал под наблюдением врачей.