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    «Покойся с миром». Протестующие ирландцы скинули в реку гроб в день похорон Елизаветы II

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    Жители Дублина, протестующие против монархии, скинули в реку муляж гроба с надписью: «Покойся с миром, Британская империя». Об этом 19 сентября сообщил телеканал ITV.

    Акция прошла во время марша против монархии в день похорон королевы Великобритании Елизаветы II. В организации заявили, что произошедшее стало повторением перформанса экс-лидера социалистов Джеймса Конноли в Дублине в 1897 году во время визита королевы Виктории.

    В понедельник, 19 сентября, гроб с телом Елизаветы II опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Она умерла на 97-м году жизни в начале сентября. Последние дни Елизавета II провела в шотландском замке Балморал под наблюдением врачей.

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