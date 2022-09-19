    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 9

    3 м/с, сев

    744мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.17eur60.04
    Банановый кризисДемарш ПугачевойРПЦ как юрлицоОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Гроб с телом Елизаветы II опустили в королевскую усыпальницу в Виндзоре

    1955
    2 комментария

    Гроб с телом Елизаветы II опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Трансляцию похорон вели 19 сентября британские СМИ.

    ПоделитьсяПоделиться

    Епископ Дэвид Коннер, который проводил погребальную службу, произнес псалом 103 из Псалтыри, после чего герольдмейстер ордена Подвязки зачитал все титулы королевы. Далее королевский волынщик исполнил прощальную мелодию. Финалом публичной церемонии прощания с королевой стало исполнение гимна Великобритании.

    На панихиде присутствовали в том числе король Карл III, члены монаршей семьи, премьер-министр Лиз Трасс, британские генерал-губернаторы и главы правительств стран Содружества. Позже в часовне Святого Георгия состоится частная служба в присутствии только членов королевской семьи. Известно, что около 21:30 по мск тело королевы будет захоронено в мемориальной часовне Георга VI.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close