Гроб с телом Елизаветы II опустили в королевскую усыпальницу в Виндзоре

Гроб с телом Елизаветы II опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Трансляцию похорон вели 19 сентября британские СМИ.
Епископ Дэвид Коннер, который проводил погребальную службу, произнес псалом 103 из Псалтыри, после чего герольдмейстер ордена Подвязки зачитал все титулы королевы. Далее королевский волынщик исполнил прощальную мелодию. Финалом публичной церемонии прощания с королевой стало исполнение гимна Великобритании.
На панихиде присутствовали в том числе король Карл III, члены монаршей семьи, премьер-министр Лиз Трасс, британские генерал-губернаторы и главы правительств стран Содружества. Позже в часовне Святого Георгия состоится частная служба в присутствии только членов королевской семьи. Известно, что около 21:30 по мск тело королевы будет захоронено в мемориальной часовне Георга VI.