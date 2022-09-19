Канцлер юстиции Финляндии предложил подумать, как запретить россиянам въезд в страну

Канцлер юстиции Финляндии Томас Пеюсти предложил создать в стране такую законодательную базу в сфере санкций, которая позволила бы запретить въезд россиянам. Об этом 19 сентября сообщает агентство STT.
Такое решение потребовало бы согласования с Евросоюзом, добавил он. Например, следовало бы решить, как поступать с шенгенскими визами, выданными россиянам третьими странами. По словам Пеюсти, изменить законодательство может предложение правительства.
Ранее Финляндия заявила об ужесточении визового режима для россиян с недвижимостью в стране. На вопрос, не закроет ли Финляндия границу полностью, ее президент ответил уклончиво: отметил, что «виза не является субъективным правом» и это сложный комплексный вопрос.
Теперь на границе есть риски лишиться и уже действующей визы. Кого финны лишают «шенгена» и как вернуть визу — читайте в разборе «Фонтанки».