Канцлер юстиции Финляндии предложил подумать, как запретить россиянам въезд в страну

Канцлер юстиции Финляндии Томас Пеюсти предложил создать в стране такую законодательную базу в сфере санкций, которая позволила бы запретить въезд россиянам. Об этом 19 сентября сообщает агентство STT.



Такое решение потребовало бы согласования с Евросоюзом, добавил он. Например, следовало бы решить, как поступать с шенгенскими визами, выданными россиянам третьими странами. По словам Пеюсти, изменить законодательство может предложение правительства.