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    Канцлер юстиции Финляндии предложил подумать, как запретить россиянам въезд в страну

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    Канцлер юстиции Финляндии Томас Пеюсти предложил создать в стране такую законодательную базу в сфере санкций, которая позволила бы запретить въезд россиянам. Об этом 19 сентября сообщает агентство STT.

    Такое решение потребовало бы согласования с Евросоюзом, добавил он. Например, следовало бы решить, как поступать с шенгенскими визами, выданными россиянам третьими странами. По словам Пеюсти, изменить законодательство может предложение правительства.

    Ранее Финляндия заявила об ужесточении визового режима для россиян с недвижимостью в стране. На вопрос, не закроет ли Финляндия границу полностью, ее президент ответил уклончиво: отметил, что «виза не является субъективным правом» и это сложный комплексный вопрос.

    Теперь на границе есть риски лишиться и уже действующей визы. Кого финны лишают «шенгена» и как вернуть визу — читайте в разборе «Фонтанки».

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