Летали бетонные блоки, разрушались дома, пропадал свет. Посмотрите, что натворил ураган в Курской области

От жителей Курской области, пострадавших во время урагана, в МЧС поступило почти 5 тысяч обращений. О последствиях разгула стихии 19 сентября рассказал губернатор региона Роман Старовойт.
В одном из сельсоветов Льговского района пострадала районная больница и почти 220 домов, там нет газа и электричества, а для восстановления крыш понадобится 22 тысячи листов шифера. В Кореневском районе досталось и зданиям школы, детского сада и библиотек. В микрорайоне Волокно пострадали больше 20 автомобилей,
«В Курске основной удар пришёлся на здание автотехнического колледжа и общежития. Ветер дул с такой силой, что поднимались в воздух бетонные блоки, срывало перекрытия, упали опоры коммуникаций, деревья вырывало с корнем. Разрушения значительные, в помещениях находиться опасно. Студенты сейчас покидают общежитие, выводим педагогический состав», — добавил губернатор.
По словам Старовойта, владельцы пострадавших машин смогут получить до миллиона рублей компенсации, за поврежденное имущество и жилье предусмотрено до 1,5 миллиона. Деньги будут выделены из резервного фонда администрации области.
В МЧС отмечают, что последствия урагана ликвидируют более 200 человек и 80 единиц техники.
Как писала «Фонтанка», во время урагана в Курской области погибли двое. На мужчину упало дерево, а студенту агротехнического колледжа попал в живот осколок стекла — дерево разбило окно общежития.