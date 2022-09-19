Летали бетонные блоки, разрушались дома, пропадал свет. Посмотрите, что натворил ураган в Курской области

От жителей Курской области, пострадавших во время урагана, в МЧС поступило почти 5 тысяч обращений. О последствиях разгула стихии 19 сентября рассказал губернатор региона Роман Старовойт.



В одном из сельсоветов Льговского района пострадала районная больница и почти 220 домов, там нет газа и электричества, а для восстановления крыш понадобится 22 тысячи листов шифера. В Кореневском районе досталось и зданиям школы, детского сада и библиотек. В микрорайоне Волокно пострадали больше 20 автомобилей,