    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 8

    4 м/с, сев

    744мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.17eur60.04
    Банановый кризисДемарш ПугачевойРПЦ как юрлицоОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Летали бетонные блоки, разрушались дома, пропадал свет. Посмотрите, что натворил ураган в Курской области

    2671
    4 комментария

    От жителей Курской области, пострадавших во время урагана, в МЧС поступило почти 5 тысяч обращений. О последствиях разгула стихии 19 сентября рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

    В одном из сельсоветов Льговского района пострадала районная больница и почти 220 домов, там нет газа и электричества, а для восстановления крыш понадобится 22 тысячи листов шифера. В Кореневском районе досталось и зданиям школы, детского сада и библиотек. В микрорайоне Волокно пострадали больше 20 автомобилей,

    ПоделитьсяПоделиться

    «В Курске основной удар пришёлся на здание автотехнического колледжа и общежития. Ветер дул с такой силой, что поднимались в воздух бетонные блоки, срывало перекрытия, упали опоры коммуникаций, деревья вырывало с корнем. Разрушения значительные, в помещениях находиться опасно. Студенты сейчас покидают общежитие, выводим педагогический состав», — добавил губернатор.

    По словам Старовойта, владельцы пострадавших машин смогут получить до миллиона рублей компенсации, за поврежденное имущество и жилье предусмотрено до 1,5 миллиона. Деньги будут выделены из резервного фонда администрации области.

    В МЧС отмечают, что последствия урагана ликвидируют более 200 человек и 80 единиц техники.

    Как писала «Фонтанка», во время урагана в Курской области погибли двое. На мужчину упало дерево, а студенту агротехнического колледжа попал в живот осколок стекла — дерево разбило окно общежития.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close