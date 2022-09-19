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    Найден второй погибший от урагана в Курске — под деревом

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    Погибших в результате непогоды в Курской области уже двое.

    Типичный Курск

    Как сообщает 19 сентября региональное СУ СК, вечером на улице Юности в Курске под деревом, сваленным ветром, было обнаружено тело мужчины. Погибшему на вид 50–60 лет, его личность устанавливается. Сеймский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку.

    Первая жертва — студент автотехнического колледжа. По данным СК, он был один в комнате в общежитии, когда дерево пробило стекло и осколок угодил в тело.

    Самые сильные удары пришлись на Курск и Льгов. Ночью без электроснабжения оставались почти 90 населённых пунктов, в которых живут более 5 тысяч человек. Торнадо попало на видео.

    Типичный Курск

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