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    Все из-за санкций. Еще один турецкий банк прекратил обслуживать карты «Мир»

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    Турецкий DenizBank заявил, что прекратил обслуживание российских карт «Мир». Об этом РИА Новости сообщили в кредитной организации.

    В DenizBank подтвердили, что операции по карте «Мир», связанные с российской валютой, не осуществляются, карты не принимаются банкоматами.

    Ранее стало известно, что крупнейший турецкий частный банк Isbank прекратил работу с картами «Мир». Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ.

    Центробанк РФ при этом намерен продолжать сотрудничество с зарубежными партнерами. В пресс-службе регулятора сообщили ТАСС, что иностранные банки сами решают, работать им с картами «Мир» или нет.

    По данным информагентства, три крупных турецких банка Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank продолжают выдавать лиры с банковских карт «Мир».

    Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США и Евросоюз усиливают давление на Турцию, чтобы обеспечить соблюдение санкций. В частности, говорилось о турецких банках, которые используют систему «Мир».

    Минфин США допустил введение санкций за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами РФ.

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