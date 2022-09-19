Все из-за санкций. Еще один турецкий банк прекратил обслуживать карты «Мир»

Турецкий DenizBank заявил, что прекратил обслуживание российских карт «Мир». Об этом РИА Новости сообщили в кредитной организации.
В DenizBank подтвердили, что операции по карте «Мир», связанные с российской валютой, не осуществляются, карты не принимаются банкоматами.
Ранее стало известно, что крупнейший турецкий частный банк Isbank прекратил работу с картами «Мир». Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ.
Центробанк РФ при этом намерен продолжать сотрудничество с зарубежными партнерами. В пресс-службе регулятора сообщили ТАСС, что иностранные банки сами решают, работать им с картами «Мир» или нет.
По данным информагентства, три крупных турецких банка Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank продолжают выдавать лиры с банковских карт «Мир».