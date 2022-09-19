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    Крупнейший турецкий частный банк Isbank прекратил работу с картами «МИР»

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    Турецкий банк Isbank заявил об остановке использования платежной системы «МИР». Это было сделано из-за угрозы санкций со стороны США, сообщает 19 сентября агентство Reuters.

    Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США и Евросоюз усиливают давление на Турцию, чтобы обеспечить соблюдение санкций. В частности, говорилось о турецких банках, которые используют систему «Мир».

    Минфин США допустил введение санкций за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами РФ.

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