Крупнейший турецкий частный банк Isbank прекратил работу с картами «МИР»

Турецкий банк Isbank заявил об остановке использования платежной системы «МИР». Это было сделано из-за угрозы санкций со стороны США, сообщает 19 сентября агентство Reuters.



Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США и Евросоюз усиливают давление на Турцию, чтобы обеспечить соблюдение санкций. В частности, говорилось о турецких банках, которые используют систему «Мир».



Минфин США допустил введение санкций за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами РФ.

