The Sun: Президент Армении нарушил этикет на прощании с Елизаветой II

Президент Армении Ваагн Хачатурян сфотографировался у гроба королевы Великобритании Елизаветы II в Вестминстерском дворце в Лондоне, нарушив установленные правила публичного прощания с монархом. Об этом 18 сентября пишет издание The Sun.

Как говорится в публикации, президента Армении сфотографировал один из его помощников. Упомянутый инцидент, уточняет The Sun, стал первым нарушением запрета на фотосъемку в ходе прощания.