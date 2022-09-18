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    The Sun: Президент Армении нарушил этикет на прощании с Елизаветой II

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    4 комментария

    Президент Армении Ваагн Хачатурян сфотографировался у гроба королевы Великобритании Елизаветы II в Вестминстерском дворце в Лондоне, нарушив установленные правила публичного прощания с монархом. Об этом 18 сентября пишет издание The Sun.

    Как говорится в публикации, президента Армении сфотографировал один из его помощников. Упомянутый инцидент, уточняет The Sun, стал первым нарушением запрета на фотосъемку в ходе прощания.

    Фото: скриншот с сайта thesun.co.uk
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    Как рассказал мэр Лондона Садик Хан, город готовится к прибытию до миллиона человек на похороны королевы.

    Напомним, с 14 сентября британцы стоят в очереди в Вестминстер-холл, чтобы попрощаться с умершим монархом. Продолжительность ожидания может достигать более 16 часов. Похороны Елизаветы II состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Этот день в Британии будет выходным.

    Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Последние дни она провела в шотландском замке Балморал под наблюдением врачей.

    Фото: скриншот с сайта thesun.co.uk

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    Комментарии 4

    radon18 Сен 2022 в 18:20
    Тагил рулит..
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