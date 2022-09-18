The Sun: Президент Армении нарушил этикет на прощании с Елизаветой II

Президент Армении Ваагн Хачатурян сфотографировался у гроба королевы Великобритании Елизаветы II в Вестминстерском дворце в Лондоне, нарушив установленные правила публичного прощания с монархом. Об этом 18 сентября пишет издание The Sun.
Как говорится в публикации, президента Армении сфотографировал один из его помощников. Упомянутый инцидент, уточняет The Sun, стал первым нарушением запрета на фотосъемку в ходе прощания.
Как рассказал мэр Лондона Садик Хан, город готовится к прибытию до миллиона человек на похороны королевы.
Напомним, с 14 сентября британцы стоят в очереди в Вестминстер-холл, чтобы попрощаться с умершим монархом. Продолжительность ожидания может достигать более 16 часов. Похороны Елизаветы II состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Этот день в Британии будет выходным.
Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Последние дни она провела в шотландском замке Балморал под наблюдением врачей.