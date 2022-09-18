В петербургском муниципалитете объяснили, почему отправили детей в танковый парк, где человека раздавил БТР

Петербургских школьников отвезли в танковый парк «Стальной десант», поскольку про ЧП со смертью посетителя на полигоне чиновники ничего не слышали. Так выбор места для подросткового досуга объяснила 15 сентября «Фонтанке» глава местной администрации МО «Малая Охта» Александра Маневич.

«Никаких отзывов при выборе поставщика мы не нашли. То, что вы говорите, я слышу впервые. Рекламаций никаких по поводу этой фирмы я не видела ни в интернете, ни на сайте. В госзакупках они не внесены в реестр недобросовестных поставщиков», — рассказала Маневич.



По её словам, это уже не первый раз, когда школьники выезжают в «Стальной десант» по инициативе муниципалитета: «Что я могу сказать: они и в прошлом году у нас проводили такие же мероприятия, все было очень хорошо. И в этом году все состоялось хорошо. Без инцидентов, все живы-здоровы, все целые, невредимые и счастливые».

О выезде десятиклассников в танковый парк «Фонтанка» писала ранее. Про мероприятие рассказали сами муниципалы. В соцсетях они уточнили, что вывезли школьников в «Стальной десант» в рамках «военно-патриотического воспитания граждан».

