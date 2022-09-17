Больше 700 человек обратились к медикам из-за недомогания в очереди на прощание с Елизаветой II

Сотрудники лондонской службы скорой помощи со среды оказали помощь 710 людям, которые почувствовали себя плохо в очереди на прощание с королевой Елизаветой II. Об этом 17 сентября сообщает The Guardian.
По данным издания, за период со среды по пятницу в больницу были доставлены 81 человек. Остальной части людей помогли на месте. Большинство случаев были связаны с обмороками и падениями, которые привели к травмам головы.
Число вызовов, сообщает газета, может возрасти, поскольку температура воздуха сегодняшней ночью должна понизиться.
На сайте правительства страны граждан, желающих проститься с королевой, просят брать с собой нужные лекарства, подходящую одежду, а также пить достаточно воды и регулярно питаться.
Напомним, с 14 сентября британцы стоят в очереди в Вестминстер-холл, чтобы попрощаться с умершим монархом. Продолжительность ожидания может достигать более 16 часов. Похороны Елизаветы II состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Этот день в Британии будет выходным.
Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Последние дни она провела в шотландском замке Балморал под наблюдением врачей.