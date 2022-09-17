Больше 700 человек обратились к медикам из-за недомогания в очереди на прощание с Елизаветой II

Сотрудники лондонской службы скорой помощи со среды оказали помощь 710 людям, которые почувствовали себя плохо в очереди на прощание с королевой Елизаветой II. Об этом 17 сентября сообщает The Guardian.



По данным издания, за период со среды по пятницу в больницу были доставлены 81 человек. Остальной части людей помогли на месте. Большинство случаев были связаны с обмороками и падениями, которые привели к травмам головы.

