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    Больше 700 человек обратились к медикам из-за недомогания в очереди на прощание с Елизаветой II

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    Сотрудники лондонской службы скорой помощи со среды оказали помощь 710 людям, которые почувствовали себя плохо в очереди на прощание с королевой Елизаветой II. Об этом 17 сентября сообщает The Guardian.

    По данным издания, за период со среды по пятницу в больницу были доставлены 81 человек. Остальной части людей помогли на месте. Большинство случаев были связаны с обмороками и падениями, которые привели к травмам головы.

    Число вызовов, сообщает газета, может возрасти, поскольку температура воздуха сегодняшней ночью должна понизиться.

    На сайте правительства страны граждан, желающих проститься с королевой, просят брать с собой нужные лекарства, подходящую одежду, а также пить достаточно воды и регулярно питаться.

    Напомним, с 14 сентября британцы стоят в очереди в Вестминстер-холл, чтобы попрощаться с умершим монархом. Продолжительность ожидания может достигать более 16 часов. Похороны Елизаветы II состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Этот день в Британии будет выходным.

    Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Последние дни она провела в шотландском замке Балморал под наблюдением врачей.

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