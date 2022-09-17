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    Greenpeace — против. Экоактивисты мешали выгрузке в Финляндии газа из России

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    Активисты финского подразделения Greenpeace препятствовали швартовке корабля Coral Energice с российским газом в порту Торнио. Об этом 17 сентября говорится в пресс-релизе организации.

    Гребцы мешали подходу судна к пирсу, а альпинисты заняли портовые краны, требуя прекращения поставок ископаемого топлива из России.

    «Финляндия должна немедленно запретить импорт российского ископаемого топлива и дать указание государственной компании Gasum», — заявил представитель Greenpeace Олли Тиайнен.

    Финская госкомпания Gasum, которая и владеет судном, продолжает импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), покупая его у «Газпрома» и «Новатэка». Она поставляет его из российского Высоцка в Финляндию и Швецию.

    Ранее финский премьер-министр Санна Марин заявила, что Финляндия поддерживает ужесточение санкций против России, в том числе в энергетическом секторе, но не хочет сбоев на рынке энергии в Европе.

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