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    Экономика и санкции

    Финляндия поддерживает жесткие санкции против РФ. Но такие, чтобы европейский рынок энергетики был в порядке

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    Финляндия поддерживает ужесточение санкций против России, в том числе в энергетическом секторе, но не хочет, чтобы на европейском рынке происходили сбои. Об этом 13 сентября заявила финский премьер-министр Санна Марин.

    «И когда речь идет о санкциях против России в области энергетики, предложенных комиссией или тех, которые могут быть предложены, мы выступаем за них. Но мы должны быть уверены, что не нарушим порядок на рынке энергии в Европе. То есть надо достичь хорошего баланса между различными принимаемыми мерами», — отметила она (цитата по «Интерфаксу»).

    По мнению Марин, Еврокомиссия старается найти решение, которое будет отвечать обеим задачам. Финляндия ждет предложений ЕК.

    Ранее сообщалось, что ЕК, вероятно, откажется от введения «потолка цен» на российский газ, но рассматривает возможность введения нового налога.

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