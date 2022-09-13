Финляндия поддерживает жесткие санкции против РФ. Но такие, чтобы европейский рынок энергетики был в порядке

Финляндия поддерживает ужесточение санкций против России, в том числе в энергетическом секторе, но не хочет, чтобы на европейском рынке происходили сбои. Об этом 13 сентября заявила финский премьер-министр Санна Марин.

«И когда речь идет о санкциях против России в области энергетики, предложенных комиссией или тех, которые могут быть предложены, мы выступаем за них. Но мы должны быть уверены, что не нарушим порядок на рынке энергии в Европе. То есть надо достичь хорошего баланса между различными принимаемыми мерами», — отметила она (цитата по «Интерфаксу»).