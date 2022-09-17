H&M решил уйти и из Белоруссии

Магазины шведского ретейлера H&M распродадут остатки в Белоруссии, после чего компания уйдет из страны. Об этом 17 сентября сообщает портал Onliner со ссылкой на пресс-службу.



«Мы временно вновь откроем наши три магазина для продажи оставшихся товаров и будем держать их открытыми в течение ограниченного периода времени», — рассказали в компании.



Издание отмечает, что изначально закрытые в марте магазины H&M хотели вновь открыть в августе, но этого не случилось. Новая дата — 19 сентября.

