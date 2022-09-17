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    H&M решил уйти и из Белоруссии

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    Магазины шведского ретейлера H&M распродадут остатки в Белоруссии, после чего компания уйдет из страны. Об этом 17 сентября сообщает портал Onliner со ссылкой на пресс-службу.

    «Мы временно вновь откроем наши три магазина для продажи оставшихся товаров и будем держать их открытыми в течение ограниченного периода времени», — рассказали в компании.

    Издание отмечает, что изначально закрытые в марте магазины H&M хотели вновь открыть в августе, но этого не случилось. Новая дата — 19 сентября.

    «Фонтанка» писала, что крупнейшие торговые моллы Петербурга пока не получали уведомлений от шведского ретейлера H&M о полном закрытии в декабре.

    В июле H&M сообщила, что решила свернуть свой бизнес в России. Перед закрытием компания устроила распродажу. Она стартовала в начале августа.

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