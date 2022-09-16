«Роснефть» назвала передачу своих активов в Германии с полной их утратой

Решение правительства ФРГ о передаче активов «Роснефти» под управление немецкого регулятора означает полную их утрату, компания будет работать над защитой акционеров, включая обращение в суд, сообщила «Роснефть».

«Решение, принятое Федеральным правительством ФРГ, не является временным, и по сути означает безвозвратную утрату активов. «Роснефть» будет прорабатывать все возможные меры защиты акционеров, включая обращение в суд», — говорится в сообщении.