«Роснефть» назвала передачу своих активов в Германии с полной их утратой

Решение правительства ФРГ о передаче активов «Роснефти» под управление немецкого регулятора означает полную их утрату, компания будет работать над защитой акционеров, включая обращение в суд, сообщила «Роснефть».
«Решение, принятое Федеральным правительством ФРГ, не является временным, и по сути означает безвозвратную утрату активов. «Роснефть» будет прорабатывать все возможные меры защиты акционеров, включая обращение в суд», — говорится в сообщении.
Правительство Германии решила передать в доверительное управление две дочки «Роснефти» — Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH — на полгода. Контроль над ними получит Федеральное сетевое агентство.
Германия пошла на такой шаг, чтобы обеспечить работу трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау. Как уточнили в министерстве, поставщики критически важных услуг и клиенты отказались работать с «Роснефтью» и ее дочерними предприятиями.
По данным ведомства, на долю предприятий «Роснефти» в Германии приходится около 20% нефтеперерабатывающих мощностей страны.