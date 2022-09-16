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    Германия возьмет под свой контроль «дочек» Роснефти в стране

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    Правительство Германии передаст в доверительное управление две дочки «Роснефти» — Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH — на полгода. Контроль над ними получит Федеральное сетевое агентство. Об этом 16 сентября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство экономики ФРГ.

    Германия пошла на такой шаг, чтобы обеспечить работу трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау. Как уточнили в министерстве, поставщики критически важных услуг и клиенты отказались работать с «Роснефтью» и ее дочерними предприятиями.

    По данным ведомства, на долю предприятий «Роснефти» в Германии приходится около 20% нефтеперерабатывающих мощностей страны.

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