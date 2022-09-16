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    Минпромторг хочет включить алкоголь в список для параллельного импорта

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    Алкогольные напитки могут включить в список товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту. Об этом 16 сентября говорится в проекте приказа, опубликованного Минпромторгом.

    В перечень в том числе попали вина, водка, виски, коньяк, шампанское. В частности, в документе упоминаются такие бренды, как Jim Beam, Jagermeister, Aperol, Bell’s, Hennessy, Jack Daniel’s и другие.

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    В мае ведомство объяснило, что еда, алкоголь и табак не попали в список параллельного импорта из-за того, что Минсельхоз опасался роста контрафакта.

    В конце августа российские импортеры спиртных напитков получили декларации на ввоз алкогольной продукции иностранных компаний Bacardi, Diageo, Pernod Ricard и Brown Forman в случае возможного внесения спиртного в список товаров для параллельного импорта.

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