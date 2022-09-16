Минпромторг хочет включить алкоголь в список для параллельного импорта

Алкогольные напитки могут включить в список товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту. Об этом 16 сентября говорится в проекте приказа, опубликованного Минпромторгом.



В перечень в том числе попали вина, водка, виски, коньяк, шампанское. В частности, в документе упоминаются такие бренды, как Jim Beam, Jagermeister, Aperol, Bell’s, Hennessy, Jack Daniel’s и другие.