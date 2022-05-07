Минпромторг объяснил, почему еда, алкоголь и табак не попали в список параллельного импорта

Стало известно, почему продукты питания, алкоголь и табак пока не могут войти в перечень товаров для параллельного импорта. Это связано с тем, что Минсельхоз опасается роста контрафакта, сообщает 7 мая ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.
«Коды ТН ВЭД с 1 по 24 отнесены к ведению Минсельхоза России, который высказал позицию о том, что не следует разрешать параллельный импорт пищевой и алкогольной продукции. Учитывая сложности с идентификацией правообладателя такой продукции, разрешение параллельного импорта на эти группы может привести к росту контрафакта», — пояснили в ведомстве.
6 мая был опубликован перечень товаров для параллельного импорта. Он включил в себя 96 пунктов, среди которых в том числе косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей. О том, что Минпромторг разрешил ввозить из недружественных стран без согласия правообладателя, читайте в материале «Фонтанки».