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    Экономика и санкции

    Минпромторг объяснил, почему еда, алкоголь и табак не попали в список параллельного импорта

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    4 комментария

    Стало известно, почему продукты питания, алкоголь и табак пока не могут войти в перечень товаров для параллельного импорта. Это связано с тем, что Минсельхоз опасается роста контрафакта, сообщает 7 мая ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.

    «Коды ТН ВЭД с 1 по 24 отнесены к ведению Минсельхоза России, который высказал позицию о том, что не следует разрешать параллельный импорт пищевой и алкогольной продукции. Учитывая сложности с идентификацией правообладателя такой продукции, разрешение параллельного импорта на эти группы может привести к росту контрафакта», — пояснили в ведомстве.

    6 мая был опубликован перечень товаров для параллельного импорта. Он включил в себя 96 пунктов, среди которых в том числе косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей. О том, что Минпромторг разрешил ввозить из недружественных стран без согласия правообладателя, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (4)

    Alex000
    Потому что местное *** не выдерживает никакой конкуренции, кмк.
    Флуктуация
    Потому что нечего хотеть есть, хватит уже! Ишь, разбаловались, еду им подавай
    Piter Russo
    Сейчас прибегут любители финского сыра, кофе и начнут рассказывать про пальму..
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