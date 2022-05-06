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    Минпромторг РФ опубликовал перечень товаров для параллельного импорта

    3989
    7 комментариев

    Министерство промышленности и торговли РФ утвердило список товаров, разрешенных для параллельного импорта в страну. Перечень из 96 пунктов опубликован 6 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

    «Утвердить прилагаемый перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия», — говорится в тексте приказа.

    В списке значатся, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей.

    Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров, на которых нанесён какой-либо товарный знак, без разрешения правообладателя этого товарного знака (то есть «параллельно» «официальному» импорту таких товаров через уполномоченных правообладателем).

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    Комментарии (7)

    252674901
    Узаконенное воровство."Цап-царап", как выразился гарант.
    altnec
    Параллельный это как? Он вертикальный, горизонтальный или может быть диагональный?
    hedgehog_
    часы эпл
    всё ради димона
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