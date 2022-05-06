Минпромторг РФ опубликовал перечень товаров для параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли РФ утвердило список товаров, разрешенных для параллельного импорта в страну. Перечень из 96 пунктов опубликован 6 мая на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемый перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия», — говорится в тексте приказа.
В списке значатся, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей.