    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, сев

    767мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd59.77eur59.6
    Рейтинг миллиардеров СПбКуда пойти на выходныхКак найти кружок для ребенкаОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Без Bacardi не останемся. Российские импортеры получили декларации на ввоз импортного алкоголя

    1860
    1 комментарий

    Российские импортеры спиртных напитков ООО «Логистик Трейд» и ООО «БИГ» получили декларации на ввоз алкогольной продукции иностранных компаний Bacardi, Diageo, Pernod Ricard и Brown Forman в случае возможного внесения спиртного в список товаров для параллельного импорта, сообщил «Коммерсант» 26 августа.

    Судя по документам, опубликованным на портале декларации-соответствия.рус, необходимые разрешения для ввоза товаров в Россию получили алкогольные бренды Diageo, Bacardi, Pernod Ricard, Brown Forman и Jim Beam. В качестве заявителей на ввоз спиртного выступили российские ООО «Логистик Трейд» и ООО «БИГ», которые входят в группу алкогольных компаний AST.

    Директор AST рассказал RTVI, что компания пока не завозит в страну продукцию, а готовится к параллельному импорту. «Декларации заблаговременно оформляются для того, чтобы, в случае разрешения параллельного импорта алкоголя, оперативно начать его поставлять. Закупаться в этом случае продукция будет только непосредственно у производителей или их официальных партнеров», — отметил Леонид Рафаилов. Также он рассказал, что на рынке есть компании, которые начали импорт товаров, не дожидаясь официального разрешения.

    Ранее подобные декларации оформляли только российские «дочки» зарубежных компаний и локальные партнеры: «Бакарди Рус», «Диаджо Бренд Дистрибуторс», «П.Р.Русь», «Браун Формен Рус», «Синергия Импорт» и «Руст». Однако после начала спецоперации зарубежные компании либо ушли с российского рынка, либо приостановили деятельность на территории страны, поэтому ввоз товара прекратился.

    30 марта Правительство РФ разрешило параллельный импорт в страну продукции зарубежных компаний. Правда, в перечень товаров, которые разрешено ввозить без согласия производителя-правообладателя, не вошли продукты питания, алкоголь и табак из-за опасений роста контрафакта.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close