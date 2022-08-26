Без Bacardi не останемся. Российские импортеры получили декларации на ввоз импортного алкоголя

Российские импортеры спиртных напитков ООО «Логистик Трейд» и ООО «БИГ» получили декларации на ввоз алкогольной продукции иностранных компаний Bacardi, Diageo, Pernod Ricard и Brown Forman в случае возможного внесения спиртного в список товаров для параллельного импорта, сообщил «Коммерсант» 26 августа.



Судя по документам, опубликованным на портале декларации-соответствия.рус, необходимые разрешения для ввоза товаров в Россию получили алкогольные бренды Diageo, Bacardi, Pernod Ricard, Brown Forman и Jim Beam. В качестве заявителей на ввоз спиртного выступили российские ООО «Логистик Трейд» и ООО «БИГ», которые входят в группу алкогольных компаний AST.

