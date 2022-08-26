Без Bacardi не останемся. Российские импортеры получили декларации на ввоз импортного алкоголя

Российские импортеры спиртных напитков ООО «Логистик Трейд» и ООО «БИГ» получили декларации на ввоз алкогольной продукции иностранных компаний Bacardi, Diageo, Pernod Ricard и Brown Forman в случае возможного внесения спиртного в список товаров для параллельного импорта, сообщил «Коммерсант» 26 августа.
Судя по документам, опубликованным на портале декларации-соответствия.рус, необходимые разрешения для ввоза товаров в Россию получили алкогольные бренды Diageo, Bacardi, Pernod Ricard, Brown Forman и Jim Beam. В качестве заявителей на ввоз спиртного выступили российские ООО «Логистик Трейд» и ООО «БИГ», которые входят в группу алкогольных компаний AST.
Директор AST рассказал RTVI, что компания пока не завозит в страну продукцию, а готовится к параллельному импорту. «Декларации заблаговременно оформляются для того, чтобы, в случае разрешения параллельного импорта алкоголя, оперативно начать его поставлять. Закупаться в этом случае продукция будет только непосредственно у производителей или их официальных партнеров», — отметил Леонид Рафаилов. Также он рассказал, что на рынке есть компании, которые начали импорт товаров, не дожидаясь официального разрешения.
Ранее подобные декларации оформляли только российские «дочки» зарубежных компаний и локальные партнеры: «Бакарди Рус», «Диаджо Бренд Дистрибуторс», «П.Р.Русь», «Браун Формен Рус», «Синергия Импорт» и «Руст». Однако после начала спецоперации зарубежные компании либо ушли с российского рынка, либо приостановили деятельность на территории страны, поэтому ввоз товара прекратился.
30 марта Правительство РФ разрешило параллельный импорт в страну продукции зарубежных компаний. Правда, в перечень товаров, которые разрешено ввозить без согласия производителя-правообладателя, не вошли продукты питания, алкоголь и табак из-за опасений роста контрафакта.