«Если приспичило — снимите санкции». Путин высказался о газовых проблемах Европы

Президент РФ Владимир Путин призвал не сваливать на Россию возникший энергетический кризис в Европе. По его словам, все дело в санкциях.



«В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с «Северного потока — 2», 55 млрд кубических метров по году — только кнопку нажать, и все пошло. Нет, там закрыли сами, здесь закрыли, здесь не могу отремонтировать, под санкции поставили газопровод новый, «Северный поток — 2». А мы виноваты?» — сказал Путин 16 сентября на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

