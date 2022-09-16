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    «Если приспичило — снимите санкции». Путин высказался о газовых проблемах Европы

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    Президент РФ Владимир Путин призвал не сваливать на Россию возникший энергетический кризис в Европе. По его словам, все дело в санкциях.

    «В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с «Северного потока — 2», 55 млрд кубических метров по году — только кнопку нажать, и все пошло. Нет, там закрыли сами, здесь закрыли, здесь не могу отремонтировать, под санкции поставили газопровод новый, «Северный поток — 2». А мы виноваты?» — сказал Путин 16 сентября на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

    При этом он подчеркнул, что Россия и «Газпром» всегда выполняли и будут выполнять все контрактные обязательства. Остановку работы «Северного потока» он связал с невозможностью ремонта турбины. «Одна турбина выходит за другой из эксплуатации. Мы что ли их ломаем? <…> Ремонтировать надо, эксплуатировать невозможно. Пожаро- и взрывоопасно», — добавил Путин.

    На станции «Портовая» работало девять турбин, из них базово — шесть турбин компании Siemens (пять рабочих и одна резервная). В июне были остановлены две из них, а мощность «Северного потока» снизилась до 40%. В июле осталась одна действующая турбина, а остальные нуждались в сервисном обслуживании или устранении неисправностей. 31 августа на профилактику ушла последняя рабочая турбина, на которой и выявили утечку масла, что не позволило запустить газопровод 3 сентября.

    «Газпром» уведомил о выявленных неисправностях Siemens Energy. Компания приняла сообщение к сведению, но усомнились в причинах остановки «Северного потока». По мнению Siemens Energy, утечка масла не является технической причиной для остановки газопровода. Там отметили, что такие неполадки обычно не влияют на работу турбин и могут быть устранены на месте.

    При этом в Siemens Energy отрицают свое участие в работах. Компания заявила, что не занималась техобслуживанием «Северного потока» до 00:00 3 сентября и не получала соответствующего запроса от «Газпрома». Однако ранее Siemens Energy сообщала о готовности присоединиться к техническим работам.

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