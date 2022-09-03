«Газпром»: Siemens участвует в ремонте «Северного потока», но ремонтировать негде

«Газпром» проинформировал об участии Siemens в ремонте агрегата для «Северного потока».



«Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде», — говорится в телеграм-канале «Газпрома» 3 сентября.



При этом в Siemens Energy отрицают свое участие в работах. Компания заявила, что не занималась техобслуживанием «Северного потока» до 00:00 3 сентября и не получала соответствующего запроса от «Газпрома», передает Reuters. Однако ранее Siemens Energy сообщала о готовности присоединиться к техническим работам.