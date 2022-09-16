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    Тучи сгустились над Петербургом. «Осенняя тьма» не оставила равнодушными горожан

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    3 комментария

    Видео: «ЖК Северная Долина»

    Петербуржцы любуются густыми тучами над городом и делятся атмосферными фотографиями и видео. В Северную столицу пришел обещанный дождь, и со стороны он смотрится особенно колоритно.

    Фото: Читатель «Фонтанки» Михаил
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    По данным «Яндекс.Погоды», поливает большую часть города, и особенно — юг. На пятницу синоптики прогнозировали кратковременные дожди, а во второй половине дня местами грозы.

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    Наползающие мрачные тучи особенно впечатлили горожан. Вот как, например, они выглядели в Шушарах.

    О том, какую погоду ждать петербуржцам в эти выходные, рассказал синоптик Михаил Леус. Спойлер: пройдут небольшие дожди. Подробнее с прогнозом можно ознакомиться здесь.

    Фото: Читатель «Фонтанки» Михаил

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