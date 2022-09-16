Дожди и грозы остаются в Петербурге, но в выходные погода может нас немного порадовать

В Петербурге по-прежнему сохраняется дождливая погода благодаря циклону. В выходные будет примерно так же, но есть и хорошая новость: может выглянуть солнце. Синоптики обещают переменную облачность.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 сентября в городе облачно, днем с прояснениями, кратковременные дожди, во второй половине дня местами гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Воздух прогреется до 13–15 градусов.

«Сегодня погоду в Северной столице продолжит формировать периферия североатлантического циклона. Облаков в небе по-прежнему будет много, пройдут кратковременные дожди. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 742 мм рт. ст., что существенно, на 17–19 единиц, ниже нормы», — предупреждает в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, как сегодня, от 6 до 16 градусов в течение суток. Самое холодное 16 сентября выдалось в 1973 году, минус 2 днём, а самое тёплое — в 1970 году, плюс 19, напоминает «Яндекс».

