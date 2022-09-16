Просто радуйтесь выходным. Синоптик дал петербуржцам небольшую надежду

Выходные хороши при любой погоде, напоминает жителям и гостям Петербурга ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Это он к тому, что погода в городе будет не очень. Точнее, по его словам, «субботняя погода хуже воскресной».



«В Северной столице в субботу еще сильно влияние циклона: облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью +9…+11 градусов, по области +7…+12 градусов, в дневные часы +13…+15 градусов, по области +11…+16 градусов», — прогнозирует метеоролог в своём телеграм-канале.

