Просто радуйтесь выходным. Синоптик дал петербуржцам небольшую надежду

Выходные хороши при любой погоде, напоминает жителям и гостям Петербурга ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Это он к тому, что погода в городе будет не очень. Точнее, по его словам, «субботняя погода хуже воскресной».
«В Северной столице в субботу еще сильно влияние циклона: облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью +9…+11 градусов, по области +7…+12 градусов, в дневные часы +13…+15 градусов, по области +11…+16 градусов», — прогнозирует метеоролог в своём телеграм-канале.
В воскресенье, по его словам, влияние циклона начнёт ослабевать. Облака станут более редкими, небольшие дожди ожидаются лишь местами, преимущественно ночью и в первой половине дня. Станет и чуточку теплее: ночью 10–12, по области 8–13, днем в городе около 15, а по области от 12 до 17 градусов.
Так что на воскресенье можно смело планировать прогулку — в надежде поймать солнечные лучи. Потому что в понедельник опять похолодает на 2–3 градуса и придут новые дожди.