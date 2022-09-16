Путин: Россия сделает все, чтобы конфликт на Украине кончился как можно быстрее

Россия сделает все, чтобы боевые действия на Украине завершились как можно скорее. Об этом 16 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Самарканде.



«Я знаю вашу позицию по конфликту на Украине и ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее», — сказал Путин.

