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    Боевые действия на Украине

    Путин: Россия сделает все, чтобы конфликт на Украине кончился как можно быстрее

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    Россия сделает все, чтобы боевые действия на Украине завершились как можно скорее. Об этом 16 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Самарканде.

    «Я знаю вашу позицию по конфликту на Украине и ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее», — сказал Путин.

    При этом российский лидер добавил, что Киев, к сожалению, заявил об отказе от переговорного процесса и стремлении добиться своих целей «на поле боя».

    Последние очные переговоры состоялись между украинской и российской делегациями в Стамбуле еще в конце марта. В начале сентября в Кремле заявили, что готовы возобновить переговорный процесс. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что переговоры с Россией возможны только после вывода войск РФ с подконтрольных им территорий Украины.

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