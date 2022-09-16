Путин: Россия сделает все, чтобы конфликт на Украине кончился как можно быстрее

Россия сделает все, чтобы боевые действия на Украине завершились как можно скорее. Об этом 16 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Самарканде.
«Я знаю вашу позицию по конфликту на Украине и ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее», — сказал Путин.
При этом российский лидер добавил, что Киев, к сожалению, заявил об отказе от переговорного процесса и стремлении добиться своих целей «на поле боя».
Последние очные переговоры состоялись между украинской и российской делегациями в Стамбуле еще в конце марта. В начале сентября в Кремле заявили, что готовы возобновить переговорный процесс. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что переговоры с Россией возможны только после вывода войск РФ с подконтрольных им территорий Украины.